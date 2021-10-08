«المارونية» تحتفل بالأسبوع الثالث بعد عيد الصليب وتذكار القدّيسة بلاجيا المعترفة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة المُطران جورج شيحان، اليوم، بحلول الجمعة من الأسبوع الثالث بعد عيد الصليب، وتذكار القدّيسة بلاجيا المعترفة.

وتقول الكنيسة إنها «عاشت في انطاكية في الجيل الخامس وقضت قسماً من حياتها على المسارح وفي الملاهي، وتابت إلى الرب واعتمدت على يد أسقف بعلبك، وتنسكت في دير قرب جبل الزيتون وعاشت باقي حياتها بالصلاة والدموع. رقدت بالرب حوالي السنة 450».

وتكتفي الكنيسة المارونية خلال احتفالاتها اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ فيه العديد من القراءات الكنسية مثل رؤيا القدّيس يوحنّا، وإنجيل القدّيس يوحنا.