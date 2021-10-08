«التعليم العالى»: تكثيف حملات التطعيم بالجامعات والمعاهد مع بدء العام الجديد

مع بدء العام الدراسي الجديد غدًا السبت، تستمر الجامعات والمعاهد في استقبال الطلاب الجدد والقدامي وتستكمل حملة التطعيم بكثافة مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال توفير أماكن التطعيم والجرعات اللازمة داخل الجامعات والمعاهد، وتسجيل بيانات الطلاب خلال تواجدهم بالحرم الجامعي، للتيسير على جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، والاستعداد للانتهاء من تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، خلال الأسابيع الأولى من بدء الدراسة.



ويتوفر بالجامعات العديد من النقاط المتاحة للتطعيم وبلغ عددها 302 نقطة بمختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى مراكز التطعيم التي أتاحتها وزارة الصحة والسكان لطلاب الجامعات والمعاهد وعددها 270 مركزًا للشباب على مستوى الجمهورية.



كما يتاح للطلاب المستجدين التطعيم بمستشفيات الطلبة بالجامعات، أثناء إنهاء إجراءاتهم الطبية للقيد بالكليات المختلفة.