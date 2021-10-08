«تعليم الغربية» يوضح موقف المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الغربية، أن عدد المدارس الجاهزة للدخول للخدمة التعليمية "2529" مدرسة، التي تم المرور عليها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وإعداد تقرير منفصل عن كل مدرسة.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المباني المدرسية، والمدارس الجاري بها أعمال الصيانة الشاملة تم الانتهاء من استضافات وتسكين طلابها على المدارس الأخرى والمعاهد الأزهرية.

وأضاف وكيل تعليم الغربية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ22 مدرسة عام وفني، وتعمل الآن وتم تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلا دراسيا لافتتاحها ودخولها الخدمة لهذا العام، وتم تزويد المدارس بالأثاث المدرسى اللازم بمبلغ 6 ملايين جنيه بـ3800 تختة للمراحل المختلفة وخاصة المدارس المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارة زفتى، وتزويد المدارس المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمية بإدارة زفتى بمبلغ 11.6 مليون جنيه تجهيزات بخلاف الإنشاءات.

وأوضح أنه تم تجهيز الإدارات التعليمية العشرة بالأثاث وأجهزة الحاسب والطابعات وماكينات التصوير المطورة لميكنة العمل داخل الإدارة والمديرية ومخصص لها مبلغ مليوني جنيه.

تم عمل الصيانة الدورية للأجهزة التعليمية بالمدارس إما من خلال شركات الضامنة للأجهزة داخل الضمان، أو بالاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية حسب العقد المبرم معها ويتم تكهين الأجهزة غير الصالحة ويتم استعواضها بأجهزة جديدة متطورة.

• جميع المدارس بها أفنية كافية من حيث المساحة والتجهيزات المتاحة لتأدية الأنشطة الرياضية.

• تم عقد اجتماع موسع مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والسادة الوكلاء ومديري الإدارات النوعية بالمديرية لوضع آليات العمل استعداد العام الدرسى الجديد.

• تم الانتهاء من خطط الندب والنقل قبل بداية العام الدراسي الجديد وضرورة مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل وتطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ وإعداد الجدول المدرسي ودفاتر التحضير وجداول المعلمين وكذلك توزيع المهام والأدوار مع الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية.

• تم إلغاء التناوب بين العاملين بالتربية والتعليم بالمدارس والدواوين اعتبارا من الإثنين الموافق 13/9/2021 لضمان حسن سير العمل والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لإرشادات وزارة الصحة ومنح المصابين بفيروس كورونا والمخالطين إجازة استثنائية رسمية طوال فترة الإصابة وتتم عودتهم للعمل وفق تقرير طبي معتمد.

• تم عقد لقاءات مع الإدارات والمدارس للعمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة العاملين وتوفير بيئة تعليمية تتميز بالاحترام.

أولا: بشأن تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي 2022

• تم تطبيق الكتاب الدوري (18) بتاريخ 17/8/2021 وكذلك الكتاب الدوري (190) لسنة 2021 بشأن متابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي، وتم تطعيم العاملين بنسبة ٩٠٪؜ وجار استكمال باقي العاملين.

ثانيا: منع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها للطلاب والعاملين

• تم تقليل الكثافات في المدارس والفصول ذات الكثافة العالية، وتم فك الكثافات واستغلال كل الفراغات بالمدارس او تقسيم المدارس لفترتين بحيث لا يتعدى الفصل 30 طالبا / طالبة وذلك بناء على الاجتماع المشترك بحضور الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين بقاعات الفيديو كونفرانس الافتراضى بالمديريات والإدارات التعليمية وبحضور ممثلى مديرية الصحة والإدارات الصحية.

• تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس والالتزام بها في الممارسات اليومية في ظل استمرار جائحة كورونا من حيث التباعد الجسدى- استخدام الكمامات- وغسيل الأيدى- والتطهير الدوري.

• تم توفير عدد 2 كاشف حراري بكل مدرسة والتأكيد على متابعة حالة الطلاب والفحص الدوري يوميا وخلال اليوم الدراسى.

• تم التأكيد على توفير المطهرات ومستلزمات الوقاية داخل المدارس والتطهير الدوري يوميا وأثناء اليوم الدراسى.

ثالثا: الاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها

• تم تجهيز غرفة الطبيب والزائرة الصحية بكل المستلزمات والأدوات اللازمة للوقاية الشخصية "المطهرات" وكاشف حراري.

• تم متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة طلاب المدارس من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة والتأمين الصحى وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية الواجبة للتعامل مع حالات الإصابة بالأمراض المعدية وبصفة ومتابعة الحالة الصحية للطلاب حال واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ظهر أي أعراض .

• تم تكليف مسئول (مشرف صحي) بجانب عمله، للتواصل بمتابعة وضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل مكان العمل، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد المكاني واستخدام أدوات التطهير للوقاية من الفيروسات وإبلاغه من ولى الأمر في حالة مرض الطفل.

• تم تعميم إجراءات للتعامل مع حالات العدوى والاشتباه بالمدارس وإجراءات الغلق لمدة 14 يوما طبقا لما رورد (كتاب دورى وزير رقم 31 بتاريخ 2021/10/6 بشأن عدد أيام الغلق والعزل وما ورد من تعليمات الخطة الوقائية لوزارة الصحة، وتم تجهيز غرفة العزل كإجراء وقائي للتعامل مع حالات الاصابة والاشتباه بالمدارس.

• تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لإرشادات وزارة الصحة ومنح المصابين بفيروس كورونا والمخالطين إجازة استثنائية رسمية طوال فترة الإصابة وتتم عودتهم للعمل وفق تقرير طبي معتمد.

رابعًا: رفع الوعي لدى الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية

• تم التأكيد على رفع الوعي مع التنبيه عن الإرشادات الصحية بالإذاعة المدرسية.

• تم التأكيد على تجميع الكمامات المستعملة في سلات خاصة والتعامل معها بشكل آمن.

• تم التأكيد على تحديد مسار أمثل لأولياء الأمور عند زيارة المدرسة فى أوقات محددة واتباع الإجراءات الاحترازية كاملة.

• تم توزيع كل الملصقات والإرشادات اللازمة حافظا على أمن وسلامة الجميع، وخاصة للتحذير من فيروس كورونا المستجد.

• تم التأكيد على تناول الأطفال وجبتهم الخاصة واستخدام أدواتهم الخاصة ومنها "زجاجة مياه- كوب ماء- ملعقة- فوطة- مناديل- أطباق".