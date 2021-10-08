الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات حول حريق شقة سكنية بأكتوبر

حريق شقة
حريق شقة

تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات حول نشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق، و تبين من خلال المعاينة أن الحريق نشب داخل إحدى الشقق بالعقار نتيجة ماس بلوحة مفاتيح الكهرباء ونتج عنه حريق أثاث الشقة السكنية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

- تفاصيل الواقعة

كان بلاغ قد ورد إلى ضباط الحماية المدنية بالجيزة، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق في شقة سكنية.

و تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة، وتبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

النيابة العامة بأكتوبر نشوب حريق التحقيقات المعاينة ماس بلوحة مفاتيح الكهرباء

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وائل لطفي

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