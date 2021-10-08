«مصر للطيران» تُسيّر 89 رحلة بمطار القاهرة غدًا السبت

تُسيّر مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال غدا السبت، ٨٩ رحلة جوية، بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من: تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمّان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

كما تُسيّر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا السبت، ٢٨ رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٨٣٦٢ راكبا من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والأجنبية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.