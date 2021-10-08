الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد زيادة البنزين.. محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز بمتابعة انتظام العمل بمواقف السيرفيس

محافظ أسوان
محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً إستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار. 

- تشكيل حملات  لضمان عدم استغلال المواطنين

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين. 

 وأكد محافظ أسوان على أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 114، بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955. 

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين  تحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 7 جنيه  /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 8,25/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 9,25 جنيه /لتر ، واسعار  متر الغاز  3,75 جنيه ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.
 وكان أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3  قرارات نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021  بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين  بسبب ارتفاع أسعار خام برنت عالميا وهو ما استدعى اتخاذ قرار ارتفاع التسعير التي تتم كل 3 شهور بناء على متغيرات أسعار الخام العالمية، وسيتم العمل بها رسميا من صباح اليوم الجمعة.

 

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