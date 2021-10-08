الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حفيدة موسوليني تفوز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات بلدية روما

حفيدة موسولينى
حفيدة موسولينى

كشفت النتائج الرسمية التي نشرت، الأربعاء الماضى، فوز راشيل موسوليني، حفيدة الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس بلدية مدينة روما. 

وفازت موسوليني، التي تنتمي إلى حزب فراتيلي ديتاليا، المتحدر من حزب إم إس آي المحافظ الجديد الفاشي، أو حزب الحركة الاجتماعية الإيطالية، بـ8 الاف و264 صوتا، وفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية.

وقالت موسوليني فى تصريحات صحفية لصحيفة لا ريباليكا الإيطالية إنها تعتقد أن الناخبين كانوا يركزون بدرجة أقل على اسم عائلتها وأكثر على مبادراتها أثناء خدمتها في مجلس المدينة.

وتابعت موسولينى "في المدرسة كانوا يشيرون إلى بسبب عائلتي، لكن بعد ذلك ظهرت شخصيتي الحقيقية لذا استطعت تجاوز آثار حملي لهذا اللقب، مهما كان الأمر مرهقا".

وحول رأيها في الفاشية، قالت للصحيفة الإيطالية: "للتعامل مع هذا الموضوع، نحتاج إلى الحديث حتى صباح الغد".

يجدر أن راشيل موسوليني لم تكن أول حفيدة للديكتاتور الإيطالي تدخل السياسة، إذ شغلت أختها، أليساندرا موسوليني، عضوا في البرلمان داخل تحالف سيلفيو برلسكوني اليميني المركزي، شعب الحرية، وكانت أيضا عضوا في البرلمان الأوروبي.

راشيل موسولينى فاشى إيطالى مجلس بلدية روما حزب فراتيلى ديتاليا إيطاليا

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