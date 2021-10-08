الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تغطية كامل أسهم «آى فاينانس» فى اليوم الأول للاكتتاب

اي فاينانس
اي فاينانس

أكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن شركة "آي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية قد حققت نجاحًا غير مسبوق في اليوم الأول للاكتتاب بعد تغطية كامل الأسهم المطروحة من مستثمرين.  

وكانت الشركة قد فتحت الأربعاء  السادس من أكتوبر باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص  التي كان مقررًا لها أن تستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول ٢٠ أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن يتم في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من أكتوبر 2021 الإعلان عن السعر الرسمي للسهم الذي تم الإفصاح عنه يوم الأربعاء الماضي بسعر يتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

وتعتزم «إي فاينانس» طرح عدد 80,000,000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية و طرح أولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالًا 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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