الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أصيب 33 شخصًا.. تصادم قطارين فى تونس والسلطات تحقق

قطارات تونس
قطارات تونس

أعلنت السلطات في تونس، مساء اليوم الخميس، عن اصطدام قطارين ما أسفر عن إصابة 33 شخصا.

وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، بأن الحادث وقع في محطة مقرين الرياض حيث اصطدم قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس، والمتوقف بمحطة مقرين الرياض.

وأسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأعربت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسئوليات كما أثنت على التدخل العاجل للحماية المدنية والسلطات اﻷمنية.

تونس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فيسبوك الرياض قطار الأحواز الجنوبية اصطدام قطار تونس حادث قطار تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا