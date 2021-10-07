أصيب 33 شخصًا.. تصادم قطارين فى تونس والسلطات تحقق

أعلنت السلطات في تونس، مساء اليوم الخميس، عن اصطدام قطارين ما أسفر عن إصابة 33 شخصا.

وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، بأن الحادث وقع في محطة مقرين الرياض حيث اصطدم قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس، والمتوقف بمحطة مقرين الرياض.

وأسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأعربت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسئوليات كما أثنت على التدخل العاجل للحماية المدنية والسلطات اﻷمنية.