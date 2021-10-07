الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ الوادى الجديد: مكافآت مالية للقرى الأعلى إقبالًا على تلقى لقاح كورونا

محمد الزملوط
محمد الزملوط

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات التطعيم بلقاح فيروس كورونا بقرى ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك من خلال القوافل المتنقلة للتيسير على المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وأعلن المحافظ عن تخصيص مكافآت مالية قيمة للثلاث قرى الأعلى في نسب تلقي اللقاح على مستوى المحافظة بناء على أعداد السكان بها، وسيتم الإعلان عن القرى الفائزة نهاية الشهر الحالي، على أن تخصص هذه المكافأة لتطوير الخدمات بالقرى.

كما شدد محافظ الوادي الجديد على سرعة تلقي المواطنين  للقاح فيروس كورونا بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من ارتفاع الإصابات خلال هذه الفترة.

وأكد سرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، حفاظاً على صحة المواطنين، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد الكبرى.

 

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محافظ الوادي الجديد تكثيف حملات التطعيم لقاح فيروس كورونا القوافل المتنقله تخصيص مكافأة مالية قرى الأعلى

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