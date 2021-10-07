«المقداد» يكشف سبب موافقة سوريا على مرور الغاز المصري إلى لبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم الخميس، أن موافقة سوريا على إيصال الغاز المصري إلى لبنان جاءت انطلاقاً من مواقفها القومية تجاه الشعب اللبناني الشقيق.

وقال فيصل المقداد في تصريح له إن فتح معبر نصيب الحدودي يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا والأردن، معربا عن أمل دمشق في تعزيز العمل القومي العربي لمواجهة التحديات المقبلة.

وشدد المقداد على أن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من العدوان على سوريا هو تغيير الواقع السياسي لكن سوريا أفشلت المخططات التي أعدت لها.

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن الإنجازات التي حققتها سوريا في الحرب على الإرهاب هي السبب في تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري، مؤكدا أن سوريا مصممة على القضاء على الإرهاب في جميع أراضيها، وعلى المليشيات المدعومة من الولايات المتحدة.

كما أكد أن "سوريا لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها وعلى قوات الاحتلال الأمريكية والتركية الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها"، قائلا إن الغرب استخدم الحصار الاقتصادي كسلاح إرهابي ضد الشعب السوري.

مباحثات أردنية لبنانية بشأن الغاز المصري

وبحث رئيس مجلس النواب الليبي نبيه بري، نهاية الشهر الماضي مع رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع بشر الخصاونة الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين لبنان والأردن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد.

والتقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي في مستهل زيارته إلى لبنان، وناقش خلال الزيارة عدد من الملفات المهمة منها مرور الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان، وزيادة التعاون في جميع المجالات بين البلدين.