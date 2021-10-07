حبس أمين مخزن مستشفى بالسلام لحيازته أدوية مجهولة المصدر

أمرت جهات التحقيق بنيابة دارالسلام الجزئية، الخميس، بحبس أمين مخزن، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بمزاولته نشاطاً غير مشروع بحيازة كميات من الأدوية الطبية مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر.

كما طلبت النيابة إرسال عينة من المضبوطات الي المعمل المختص لفحصها وبيان مدي سلامتها وإعداد تقرير وافٍ بها، كما طلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أمين مخزن غير مرخص تابع لأحد المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) بمزاولته نشاطًا غير مشروع بحيازة كميات من الأدوية الطبية مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر والتى تشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيداً لصرفها للمرضى المترددين على المستشفى، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (1٫100٫000 قرص وعبوة لأدوية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر).