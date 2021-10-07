الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أمين مخزن مستشفى بالسلام لحيازته أدوية مجهولة المصدر

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بنيابة دارالسلام الجزئية، الخميس، بحبس أمين مخزن، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بمزاولته نشاطاً غير مشروع بحيازة كميات من الأدوية الطبية مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر.

كما طلبت النيابة إرسال عينة من المضبوطات الي المعمل المختص لفحصها وبيان مدي سلامتها وإعداد تقرير وافٍ بها، كما طلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أمين مخزن غير مرخص تابع لأحد المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) بمزاولته نشاطًا غير مشروع بحيازة كميات من الأدوية الطبية مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر والتى تشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيداً لصرفها للمرضى المترددين على المستشفى، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (1٫100٫000 قرص وعبوة لأدوية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر).

جهات التحقيق نيابة دار السلام الجزئية امين مخزن الأدوية الطبية مستندات ومجهولة المصدر تحريات المباحث التفصيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

إصابة 5 من رجال الحماية المدنية أثناء إخماد حريق عقار بالغردقة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسى 11 صباحًا

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

جلال حمام

لماذا يحاول الغنوشى إعادة الحياة للبرلمان التونسى؟

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا