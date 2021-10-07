الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الزراعة» تكشف أسباب إجهاض الأبقار

إجهاض الأبقار
إجهاض الأبقار

كشفت وزارة الزراعة في تقرير لها اليوم، 10 أسباب لإجهاض الأبقار.

وقالت الوزارة إن أسباب إجهاض الأبقار ترجع إلى:

أسباب غذائية: تتعرض الأبقار على التغذية بشكل غير متوازن أو تشعر بالجوع، مما يؤدي إلى نقص فيتامين أ ونقص عنصر المنجنيز والماغنسيوم، كما أن تغذية الحيوانات على أوراق البصل بكثافة يجعلها أكثر عرضة للإجهاض.

- النباتات السامة: لا تفضل الحيوانات التغذية على النباتات السامة، ولكن في حالة إضافتها مع نباتات رعوية في عليقة الحيوانات أو وضعها بشكل خاطئ خلال رعي القطيع تسبب إجهاض للأبقار.

- السموم الفطرية: يتعرض الحيوان للتسمم الفطري نتيجة تناوله لأعلاف ملوثة بإفرازات فطريات تنمو على العليقة أو النباتات.

- مساحة الحظائر: أحيانا تربي الحيوانات خاصة العشار في حظائر ضيقة؛ مما يؤدي إلى التزاحم على المعالف والمساقي.

الإجهاد: تمشي بعض الحيوانات لمسافات طويلة أثناء الترحيل مما يعرضها لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، بجانب سوء تهوية الحظيرة.

- تشوهات جنينية: تحمل البقرة الأم عيوب وراثية أو تتناول أدوية أثناء الحمل تؤدي إلى حدوث إجهاض مما يسبب للجنين تشوهات.

- الأدوية واللقاحات: في حالة تناول بعض الأدوية التي تحتوي على هرمونات مثل الاستروجين أو الأوكسي توسن تجعل الرحم ينقبض بشدة، أو أثناء تناولها للأدوية مثل الكورتيزونات، إضافة إلى خلط فيتامين هـ - مع السيلينيوم بجرعات كبيرة أو الحقن بالمضادات الحيوية.

- تعرض البقرة لمشاكل صحية غير مرضية مثل تسمم الحمل.

- استخدام بعض الملينات لعلاج الإمساك لدي الأبقار يسبب الإجهاض أو التحصين باللقاحات في الفترة المتقدمة من الحمل.

- تسمم الأبقار بالمبيدات الحشرية للحشائش وخاصة رش المبيدات بتركيزات عالية، أو حدوث التسمم نتيجة سوء التخزين للأعلاف.

الزراعة تكشف قانون أسباب وراء إجهاض الأبقار جميع

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