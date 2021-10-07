ريهام سعيد ليست الأولى.. مشاهير يتعرضون للسحر والشعوذة

قالت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، إنها تعرضت للسحر، وتحدثت من خلال بث مباشر نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل ما تعرضت له من سحر قائلة: “ قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق”.



ولم تكن ريهام سعيد الأولى التي تعرضت للسحر، ونستعرض غيرها من الفنانين الذين تعرضوا للسحر.



"أحمد فلوكس"

نشر الفنان أحمد فلوكس صورتين له بجانب بعضهما البعض على موقع إنستجرام يظهر في إحداهم بشكل شاحب، وتحدث انه كان يشعر رغم نجاحه ان شكله يبدو اكبر في السن وأنه بدأ "يعجز" حسب وصفه.

وتابع: "دي فترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعدها واقعة الأمن، دي الفتره اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيء بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة."



"رانيا يوسف"

قالت الفنانة رانيا يوسف في إحدى البرامج التلفزيونية، إنها كانت تعيش في بيت مستقر وحياة هادئة مع زوجها المنتج محمد مختار، إلا أن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعدما دبرت إحدى الفنانات سحرا لها الإيقاع ‏بينها وبين زوجها لتبدأ معاناة الزوجين وانتهت بالطلاق بعد ١١ عاما.



"نجلاء بدر"

قالت الفنانة نجلاء بدر انها لا تعتقد بالحسد ولا السحر وتعتبرها خرافات ولكنها كانت تحلم بكوابيس كثيرة وروت هذا الأمر لدار الإفتاء، ليحضر إليها أحد شيوخ دار الإفتاء ويقرا لها سورة البقرة ٧ أيام لتعود مرة أخرى لراحتها النفسية بعد ١٥ عاما من السحر حسب وصفها.



" سوزان نجم الدين"

أما الفنانة سوزان نجم الدين فهى تؤمن بالحسد والسحر وأنه مذكور في القرآن، وقالت إن إحدى الفنانات دبرت لها سحرا أيضا لإيقاف حياتها، إلا أن هناك أحد المشايخ الذي قرأ لها قرآن حتى أصبحت تشعر بالراحة، حسبما صرحت في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا.



"شهيرة"

الفنانة شهيرة تعرضت لسحر أيضا يمنعها من أن تضع "مكياج" وأنها ذهبت كثيرا للأطباء الجلدية دون فائدة فكانت ترى أن حالتها تسوء حتى قالت لها إحدى صديقاتها انها تعرضت للسحر واستعانت بأحد الشيوخ وانتهى الأمر.