الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 أشخاص بقرية الشقر التابعة لمدينة كفر شكر، إثر نشوب مشاجرة حادة بينهم بسبب مشكلات وخلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر المركزى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بقرية الشقر التابعة لدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والقوة المرافقة له، وبالمعاينة والاستدلال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عصام م ا"، 37 سنة، خفير نظامى، مصاب بجرح قطعى بالسبابة لليد اليسرى، و"أحمد ا أ"، 53 سنة، فران، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"عمر أ ا"، 31 سنة، عامل، مصاب بكسر بالمشطية الثانية والثالثة بالقدم اليمنى وجرح قطعى بالجبهة، وطرف ثانى "عبد السلام أ م"، 54 سنة، مصاب بكدمات بالبطن، وعبد الله ع أ"، 21 سنة، مصاب بجرح باليدين وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة المركز.

وكشفت تحريات وحدة مباحث المركز حدوث مشادة كلامية بين طرفى المشاجرة بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية كفر شكر مشاجرة الضرب النيابة العامة خلافات الجيرة مشادة كلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنة يحصد جائزة «نوبل» في الأدب

«الصحة» توضح خطوات تسجيل المسافرين للحصول على لقاح «كورونا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر