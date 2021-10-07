إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر

أصيب 5 أشخاص بقرية الشقر التابعة لمدينة كفر شكر، إثر نشوب مشاجرة حادة بينهم بسبب مشكلات وخلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر المركزى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بقرية الشقر التابعة لدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والقوة المرافقة له، وبالمعاينة والاستدلال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عصام م ا"، 37 سنة، خفير نظامى، مصاب بجرح قطعى بالسبابة لليد اليسرى، و"أحمد ا أ"، 53 سنة، فران، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"عمر أ ا"، 31 سنة، عامل، مصاب بكسر بالمشطية الثانية والثالثة بالقدم اليمنى وجرح قطعى بالجبهة، وطرف ثانى "عبد السلام أ م"، 54 سنة، مصاب بكدمات بالبطن، وعبد الله ع أ"، 21 سنة، مصاب بجرح باليدين وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة المركز.

وكشفت تحريات وحدة مباحث المركز حدوث مشادة كلامية بين طرفى المشاجرة بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.