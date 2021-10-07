«البلطي» 26 جنيها.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم الخميس

استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 7-10-2021 فى ظل زيادة المعروض من مختلف الأنواع، وسجل البلطى المزارع 1، 22-26 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 18-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوح البربون "1" من 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

أسعار الأسماك بسوق العبور جملة

مكرونة سويسي من 40 : 55 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مكرونة مجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

برانيس اسكندراني من 35 : 50 (طاولة خشب).

سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 - 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

كابوريا من 30 - 120 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

قرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "1" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون مجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك سردين مجمد من 15 - 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري

جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300 : 380 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200 : 250 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90 : 150 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

