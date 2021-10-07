الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة الإسكندرية تطلب سرعة تحريات المباحث حول غرق شاب بسيدي بشر

غرق شاب
غرق شاب

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب إفريقي في شاطئ أبو هيف بمنطقة سيدي بشر، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بشاطئ أبو هيف بدائرة القسم أثناء ركوبه بدال البحر.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية قيام أن شابين أفارقة بقيادة بدال البحر بعد غروب شمس، أمس الأربعاء، إلا أن أحدهما قام بخلع "اللايف جاكت" ونزل إلى المياه مما تسبب في الاصطدام بإحدى الصخور وغرق في الحال.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الاسكندرية، بالتعاون غطاس الخير من انتشال الجثة قبل أن تبعدها الأمواج إلى مكان بعيد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

بالاسكندرية المياه التحقيقات شاب إنقاذ انتشال سيدي بشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

«الدستور» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

بيان جلال.. أول فتاة عربية تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة ييل الأمريكية (بروفايل)

وزير الري: الأمطار على منابع النيل أعلى من المعدل

«سيئة السمعة».. «الشك» يُنهي حياة فتاة على يد والدها وشقيقها بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر