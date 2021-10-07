الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 7-10-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

يتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، بحالة العرض والطلب، للعملة الأجنبية، ومدى توفرها فى السوق المصرفى لتلبية احتياجات كافة المتعاملين، لذلك نستعرض معكم، آخر معدلات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حسب شاشات التداول بالبنوك. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك اليوم 

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع استقرارًا كبيرًا، خلال تعاملات اليوم الخميس، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، نظرا لتوفير الكميات اللازمة سواء فى البنوك أو تدفقات المصريين العاملين في الخارج، والتى أدت لثبات الأسعار. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

وسجلت شاشات التداول في البنوك، سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

كذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

وكذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 

كذلك أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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