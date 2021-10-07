الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة أوبرا الإسكندرية تحيى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر بمسرح سيد درويش

مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

بالتزامن مع الذكري الثامنة والأربعين لأنتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة.

 

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني الوطنية التي خلدت ذكرى الانتصارات وترسخت باعثة للأمل في وجدان المجتمع المصري والعربي، من بينها أغنيات: سلم علي الشهدا، بلد التاريخ، يا رايح على صحراء سينا، ع الدوار توزيع الموسيقار خالد داغر، رايحة فين يا عروسة  توزيع شادي عبد الستار، أحلف بسماها وبترابها، فات الكتير يا بلدنا، في جبين السماء، عاش اللي قال، الربابة، مصر يا أم الدنيا، يا أغلي اسم في الوجود يا مصر توزيع كريم عبد الوهاب، و اه يا عبد الودود  آهين يادي الزمن، سمينا وعدينا، المصريين أهمه، تعظيم سلام، يا حبيبتي يا مصر، إذا مصر قالت، تحيا مصر، بلادي بلادي، رايات النصر، خلي السلاح صاحي، بسم الله الله أكبر ،  حبيبتي من ضفايرها، بحبك وحشتيني.

 

بال‘ضافة إلى بعض المنوعات الغنائية منها: تتر مسلسل رأفت الهجان أداء الفرقة الموسيقية ــ حب الوطن فرض عليا، على أيه بتلومني أداء الفنان مجدي حرب. على الدوار ــ أي والله أداء الفنان إسلام الرملي ــ على هدير البوسطة، أقوى من الزمان أداء الفنانة شمس ــ قولي حاجة ــ بالأحضان أداء الفنان محمد الخولي، ساكن قصادي ــ مصر التي في خاطري أداء الفنانة ندى غالب ــ أنا والعذاب، عاش اللي قال أداء الفنان محمد متولي. ويختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية "صورة".

 

أكتوبر يوم العزة والنصر
يُعد الانتصار في حرب السادس من أكتوبر٬ من أعظم الانتصارات المصرية والعربية علي الكيان الصهيوني في التاريخ الحديث والمعاصر، لقد هزمت حرب السادس من أكتوبر الكثير من العقائد والنظريات لدى العسكريين حول العالم، وخبراء الاستراتيجية القومية في العالم، ودفعت الخبراء والمتخصصين شرقًا وغربًا إلى إعادة حساباتهم على الأسس التي رسختها حرب السادس من أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، سواء فيما يتعلق بفن القتال واستخدام السلاح، أو فيما يختص بتكنولوجيا التسليح وتصميم الأسلحة والمعدات، وعلى المستوى الاستراتيجي.

 

واستطاعت حرب السادس من أكتوبر 1973، العاشر من رمضان٬ أن تحطم نظرية الأمن الإسرائيلي، وأن تهدر نظرية الحرب الوقائية، وعلى المستوى التعبوي التكتيكي، حيث تغلبت قواتنا المسلحة على أعقد مانع مائي، ودمرت أقوى الدفاعات والتحصينات، والذي أدعت إسرائيل أنه أعقد خط مائي والأكثر مناعة وصلابة٬ ودارت معارك عنيفة اشتركت فيها قوات بحجم ونوع لم يسبق حدوثه في المنطقة.

 

لمحة عن تاريخ أوبرا الإسكندرية
بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م؛ تقديرا له على تحديثه في مجال الموسيقى في مصر.

 

وتعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

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