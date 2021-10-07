اعرف بالتفصيل.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر أكتوبر 2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2021، حيث تتزايد عمليات البحث على محرك جوجل بعد انقضاء شهر سبتمبر 2021، ويقوم المواطنين بالدخول على موقع المصرية للاتصالات للاستعلام أو لدفع فواتير التليفون الارضى وخاصة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2021، وتنتهي فترة السماح للسداد الممنوحة من الشركة المصرية للاتصالات دون اتخاذ أي إجراءات في يوم 14 أكتوبر الحالي، وتبدأ الشركة يوم 15 أكتوبر في منع العملاء غير المسددين خلال فترة السماح من إجراء المكالمات والاكتفاء باستقبال المكالمات فقط لمدة شهر، كما يتم فرض عقوبات على عملاء الشركة الغير مسددين للفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر أكتوبر 2021

وخصصت الشركة المصرية للاتصالات رابط إلكتروني يمكن الدخول عليه (من هنا) وذلك للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى سواء من خلال إدخال رقم التليفون الأرضى الخاص بك او الاستعلام برقم الحساب، وبعد إدخال رقم التليفون الأرضى وكود المحافظة الخاص بك ستظهر لك الفواتير المستحقة للسداد.

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طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضى عن شهر أكتوبر 2021

يمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضى عن شهر سبتمبر 2021 المستحقة للدفع من خلال عدة طرق فيمكن لك الدفع في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أو الدفع أون لاين عبر موقع الشركة، كما يمكن الدفع من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي التجاري الدولي CIB والأهلي المصري، وتوجد طرق أخرى متعددة، بالإضافة إلى الدفع في مكاتب البريد المصري، وذلك عبر خدمات فودافون كاش وفوري وخدماتي ومصاري وممكن وفودافون كاش و Bee وسداد وأمان،وقد قامت الشركة المصرية للاتصالات بتعدد اماكن دفع الفواتير المواطنيين وذلك لتسهيل دفع فاتورة التليفون الأرضى ومنع التزاحم داخل السنترالات وقد اوصت الشركة المصرية الاتصالات المواطنين القادمين الى انهاء الخدمات الخاصة بهم داخل السنترالات المنتشرة بكافة المناطق بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.