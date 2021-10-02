السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد اجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

المولد النبوي ٢٠٢١
المولد النبوي ٢٠٢١

موعد اجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية فى ٢٠٢١ من الكلمات البحثية التي تتحكم حاليا في مؤشرات البحث العالمية لرغبة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في معرفة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تواريخ الإجازات المتبقية في العام الحالي وطقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

موعد اجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية فى ٢٠٢١

يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر أكتوبر الجاري على يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر هما اجازة المولد النبوي الشريف والتي تتزامن مع يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر وتعد من الإجازات الدينية في قائمة الإجازات الرسمية للدولة وإجازة انتصارات أكتوبر والتي تحتفل فيها  القوات المسلحة بذكرى الانتصار على جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملحة عسكرية كبرى وبذلك تنتهى كافة إجازات عام 2021 الذي لم يعد متبقي فيه سواء أقل من 86 يوم فقط ونستقبل العام الميلادي الجديد 2022


تواريخ الإجازات المتبقية في 2021

يحصل موظفي الجهاز الإداري للدولة على إجازات رسمية مدفوعة الأجر يومي الخميس 7 أكتوبر المقبل بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر و يحصلوا على إجازة رسمية يوم الخميس 21 أكتوبر بدلا من يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري وذلك في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث تغلق كافة المنشأت الحكومية من وزارات و هيئات ومصالح حكومية في تلك الأيام وفقا لقرار رئيس الوزراء التي تلجأ كافة الإجازات الرسمية منتصف الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع فيما عدا أيام الأعياد الدينية.

اقرأ أيضاً |

موعد اجازة 6 اكتوبر 2021.. وقائمة إجازة الشهر كاملة

ننشر إجازات العاملين بالتربية والتعليم وفقا للقانون

 

طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يبحث ملايين والمصريين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية فى ٢٠٢١ عبر المنصات الإلكتروني وذلك لممارسة طقوس الاحتفالات من شراء حلوى المولد وفقا للعادة التي اكتسبها المصريين أيام الدولة الفاطمية التي حكمت مصر خلال الفترة من (909_1171) بالإضافة إلى إقامة احتفالات دينية وإنشاء ومدح للبني صلوات الله عليه وسلم في يوم مولده من كل عام يحضرها العديد من رجال الدين والقيادات السياسة وصيام هذا اليوم وفقا لسنة الرسول الكريم وذلك تقربا إلى الله عز وجل.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف إجازة المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف المولد النبوي الإجازات المتبقية فى ٢٠٢١ الإجازات موظفي الجهاز الإداري

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة.. نص كلمة السيسي باحتفالية يوم القضاء

التفاصيل الكاملة لحرق نجار بالهرم حيًا.. والمتهمة: «كنت أقصد أخته وخدت حقى»

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ23 مليار جنيه خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة