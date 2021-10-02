موعد اجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

موعد اجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية فى ٢٠٢١ من الكلمات البحثية التي تتحكم حاليا في مؤشرات البحث العالمية لرغبة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في معرفة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تواريخ الإجازات المتبقية في العام الحالي وطقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

موعد اجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية فى ٢٠٢١

يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر أكتوبر الجاري على يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر هما اجازة المولد النبوي الشريف والتي تتزامن مع يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر وتعد من الإجازات الدينية في قائمة الإجازات الرسمية للدولة وإجازة انتصارات أكتوبر والتي تحتفل فيها القوات المسلحة بذكرى الانتصار على جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملحة عسكرية كبرى وبذلك تنتهى كافة إجازات عام 2021 الذي لم يعد متبقي فيه سواء أقل من 86 يوم فقط ونستقبل العام الميلادي الجديد 2022



تواريخ الإجازات المتبقية في 2021

يحصل موظفي الجهاز الإداري للدولة على إجازات رسمية مدفوعة الأجر يومي الخميس 7 أكتوبر المقبل بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر و يحصلوا على إجازة رسمية يوم الخميس 21 أكتوبر بدلا من يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري وذلك في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث تغلق كافة المنشأت الحكومية من وزارات و هيئات ومصالح حكومية في تلك الأيام وفقا لقرار رئيس الوزراء التي تلجأ كافة الإجازات الرسمية منتصف الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع فيما عدا أيام الأعياد الدينية.

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طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يبحث ملايين والمصريين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية فى ٢٠٢١ عبر المنصات الإلكتروني وذلك لممارسة طقوس الاحتفالات من شراء حلوى المولد وفقا للعادة التي اكتسبها المصريين أيام الدولة الفاطمية التي حكمت مصر خلال الفترة من (909_1171) بالإضافة إلى إقامة احتفالات دينية وإنشاء ومدح للبني صلوات الله عليه وسلم في يوم مولده من كل عام يحضرها العديد من رجال الدين والقيادات السياسة وصيام هذا اليوم وفقا لسنة الرسول الكريم وذلك تقربا إلى الله عز وجل.