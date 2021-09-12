ننشر إجازات العاملين بالتربية والتعليم وفقا للقانون

تستعرض《الدستور》من خلال هذا التقرير، أنواع الإجازات الخاصة للعاملين بالتربية والتعليم.

حدد القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته القانون رقم 93 لسنة 2013، والقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، الإجازات الخاصة للعاملين بالتربية والتعليم(معلمين وإداريين).

الإجازة الاعتيادية

تمنح هذه الإجازات أثناء الصيف، ويجوز في أيام الدراسة، ومدتها من 30 يوما وحتى 35 يوما للمعلم الأول، و40 يوما لمعلم خبير، و45 يوما لكبير معلمين.

أما الإداريين (غير المعلمين) الجدد بعد 6 شهور، يتم منحهم 15 يوما، فيما يمنح من قضى سنة كاملة 21 يوما، و30 يوما لمن قضى عشر سنوات، و45 يوما لمن تخطى 50 سنة.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة، إجازة اعتيادية سنوية، مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

الإجازة العارضة

تبلغ مدة تلك الإجازة 7 أيام للمعلمين والإداريين، وتمنح خلال السنة من 1 يوليو، وحتى 30 يونية.

الإجازة المرضية

تمنح هذه الإجازة بأجر كامل لمدة الثلاث شهور الأولى، والثلاث شهور التالية ب75% من الأجر، أما الستة أشهر التالية تحسب ب50% من الأجر الوظيفي، و75% من الأجر لمن تخطى 50 سنة، وذلك للمعلمين والإداريين.

ومن الممكن، أن تكون تلك الإجازة بدون أجر بحسب المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وفي تلك الحالة يجوز للموظف تحويلها لإجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.

أما إجازة المرض المزمن، فتعتبر إجازة استثنائية بأجر كامل حتى الشفاء، أو استقرار الحالة، وفي حالة العجز الكلي يظل في الإجازة حتى الإحالة للمعاش.

وفي حالة المخالط لمريض، يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدي، إجازة عن المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

وفي حالة إصابة العمل، يستحق الموظف إجازة عن المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

إجازة فريضة الحج

مدة تلك الإجازة 30 يوما، وتمنح مرة واحدة طول الخدمة بأجر كامل.

إجازة الوضع

مدة تلك الإجازة أربعة أشهر بحد أقصى، وتمنح ثلاث مرات طوال الخدمة (إجازة وجوبية).

إجازة الامتحان

تمنح تلك الإجازة خلال أيام الامتحانات الفعلية، على أن يقدم جدول معتمد من المدرسة أو الكلية.

إجازة المرافق

تمنح تلك الإجازة لمدة ستة أشهر على الأقل، لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج (إجازة وجوبية).

إجازة دون أجر

يحصل عليها الموظف بعد موافقة الجهة المختصة وفقا لحاجة العمل (إجازة جوازية).

ولا يجوز ترقية الموظف في حالتي إجازة المرافق، والإجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، ولا تدخل مدة الإجازات في الحالات ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

إجازة رعاية الطفل

تبلغ كدة تلك الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست مرات في مدة الخدمة حتى سن 18 عاما للطفل (إجازة وجوبية).

إجازة العمل جزء من الوقت

وتبلغ مدة تلك الإجازة ثلاث أيام أسبوعيا، بنسبة 65% من الأجر الوظيفي والمكمل، وله ذات النسبة من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية(إجازة جوازية).

لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط، أية إجازات تم النص عليها طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

ويحظر على الموظف أن يؤدي عملا بأجر للغير أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة.