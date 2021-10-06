موعد شهر رمضان 2022.. متى يبدأ وينتهى

تستمر عمليات البحث فى جوجل عن موعد شهر رمضان 2022، حيث ينتظر جميع المسلمين في أنحاء العالم شهر رمضان المبارك للتقرب الى الله من خلال الصيام وقراءة القرآن وصلاة التراويح والتهجد، ويعد شهر رمضان من المناسبات الدينية المفضلة عند المسلمين رغم زيادة عدد ساعات الصيام وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

من جهة آخري، ينتظر عدد كبير من الجمهور مسلسلات رمضان فى 2022، حيث يتم إنتاج عددًا كبيرًا من الإعمال الدرامية والمسلسلات في شهر رمضان ويقوم الجمهور بمتابعة البرامج والمسلسلات التى يتم صنعها قبل المارثون الرمضاني السنوي، حيث يتم عرض أكثر من 20 مسلسل خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى برامج المقالب والمسابقات.

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وجاء رمضان فى 2021 يوم 13 أبريل، وكانت نهاية شهر الصيام يوم 13 مايو، ووفقًا للحسابات الفليكة، فإن رمضان يتقدم لمدة 11 يوم فى كل عام، ويتم حسم الأمر من خلال بيان دار الأفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2022 وعيد الفطر

ومن المنتظر أن يأتي موعد شهر رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي شهر الصيام يوم الإثنين الموافق 2 مايو، ويأتي بعده عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.



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موعد بداية شهر رمضان في السنوات القادمة من 2022 حتى 2029

موعد شهر رمضان 2022

رمضان 2022 يبدأ يوم السبت 2 إبريل 2022

موعد شهر رمضان 2023

رمضان2023 يبدأ يوم الخميس 23 مارس 2023

موعد شهر رمضان 2024

رمضان2024 يبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024

موعد شهر رمضان 2025

رمضان2025 يبدأ يوم السبت 1 مارس 2025

موعد شهر رمضان 2026

رمضان2026 يبدأ يوم الاربعاء 18 فبراير 2026

موعد شهر رمضان 2027

رمضان2027 يبدأ يوم الإثنين 8 فبراير 2027

موعد شهر رمضان 2028

رمضان2028 يبدأ يوم الجمعة 28 يناير 2028

موعد شهر رمضان 2029

رمضان2029 يبدأ يوم الثلاثاء 16 يناير 2029

تناولنا فى هذا التقرير موعد شهر رمضان 2022 من البداية وحتي النهاية، وكذلك موعد عيد الفطر فى نفس العام، وموعد شهر رمضان فى السنوات القادمة من عام 2022 وحتي 2029، إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.