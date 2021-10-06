الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعدة مناسبات مهمة على مدار اليوم

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأربعاء، بحلول اليوم التاسع من شهر بابه ثاني شهور السنة القبطية، وتذكار القدّيس إسطفانُس أخي القدّيس باسيليداس، إضافة إلى تذكار شهادة القدّيس أنبا ليباريوس أسقف روما محامي الدين.

وتكتفي الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في احتفالات اليوم، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ فيه عدة قراءات كنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة، وإنجيل القدّيس يوحنّا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إن القديس ليباريوس أسقف روما، رُسم أيام الملك قسطاس بن قسطنطين.

أضاف: "لما نفي اثناسيوس بابا الإسكندرية وبولس بطريرك القسطنطينية حضر الاثنان عنده فأخذهما إلى الملك قسطاس الذي كتب لأخيه فأرجعهما".

وتابع "وبعد أن قتل قسطاس بروما أرسل قسطديوس يطلب منه اتباع شيعة آريوس ويقبل نفي أثناسيوس فلم يوافقه على ذلك فنفاه ثم أتى إلى روما وقتل قاتلي أخيه فقابله رؤساء الأديرة والكهنة وطلبوا منه رد أبيهم ليباريوس فأعاده من منفاه وكان مداومًا علي الوعظ مقاومًا أتباع أريوس إلى أن تنيح بسلام وأقام على الكرسي ستًا وستين سنة".

وقالت كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي، بحي الإبراهيمية، بمحافظة الإسكندرية، عبر موقعها الرسمي، وهو موقع كنسي معتمد، إنه يسمى بالبابا ليبيريو، والبابا ليباريوس، البابا ليواريوس، ويحمل الترتيب الرقمي في البابوية رقم 36، وولد في روما، ويحمل الجنسية الإيطالية من ولاية إيطاليا، الإمبراطورية الرومانية الغربية، وامتدت فترة بابويته من 17 مايو 352 حتى 24 سبتمبر 366 م، وذلك لمدة 14 سنة، 130 يومًا، ووتُعيِّد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكنردية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم 4 من شهر نسىء.

الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق إبراهيم إسحق البطريرك إبراهيم إسحق البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

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