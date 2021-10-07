الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طلاب هندسة حلوان يُجملون كليتهم قبل بدء الدراسة (صور)

طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان

رسم طلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان، مشهدًا رائعًا بين جُدران كليتهم، حينما قرروا أن يُجملوا كليتهم، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث حرص الطلاب على أن تظهر الكلية في مظهر رائع لاستقبال زملائهم الجُدد الذين يخطون أولى خطواتهم في كلية الهندسة، وزملائهم القُدامى.

طلاب هندسة حلوان

مُهندسو المُستقبل ظهروا في صور وهم يعملون جاهدين من أجل رسم البهجة على جُدران الكلية والطرقات الداخلية المؤدية لمبانيها، بينما ظهرت الابتسامة التي ارتسمت على وجوه الطلاب والطالبات المشاركات في هذا الحدث التطوعي لتجميل الكلية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

طلاب هندسة حلوان

إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان نشرت صور الطلاب محتفية بهم، وقابلها الكثيرون من الطلاب الحاليين والسابقين من خريجي الجامعة، باستحسان، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بمبادرة الطلاب تجاه الكلية، ومشاعر الانتماء لمكان علمهم.

طلاب هندسة حلوان

خريجو الهندسة كانوا من هؤلاء الذين حرصوا على الإشادة بزملائهم، وقلعة العلم التي تخرجوا فيها، كان من بينهم أيمن البسيوني، الذي كان يُراقب في شغف، مُسترجعًا شريط الذكريات التي مرت عليه بين جُدران كلية الهندسة جامعة حلوان، والذي قال لـ«الدستور»: تذكرت طوال فترة دراستي في الكلية، كنت مهتمًا بالمشاركة في الأنشطة الطلابية، ودائمًا ما كان قسم رعاية الشباب بهندسة حلوان أحد أعمدة النشاط الطلابي في جامعة حلوان، ويقف بجوارنا لتوفير الإمكانيات اللازمة للإبداع والخدمة العامة وتنمية المجتمع، وعندما شاهدت صور الفعالية انتابني الحنين إلى أيام الدراسة في هذا الكيان العريق، وشعرت بالفخر، وأنا أرى استمرار هذه المبادئ وتوريثها جيل وراء جيل.

طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
طلاب هندسة حلوان
كلية الهندسة جامعة حلوان الجامعات مبادرة طلاب

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