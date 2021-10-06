الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الملحن مدين يكشف تفاصيل مشاركته فى احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بـ3 أغنيات

الملحن مدين والنجمة
الملحن مدين والنجمة اللبنانية ديانا حداد

شارك الملحن مدين في احتفالية الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بمركز المنارة.

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وشارك مدين في احتفالية الذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر بثلاث أغنيات، هى أغنية “شهم وأصيل” من غناء الفنان تامر حسني وكلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة وتوزيع طارق عبدالجابر، وهندسة صوت مصطفى رءوف، بالإضافة إلى أغنية "مليون تحية للي قال مصر أولوية" والتي قدمها المطرب مصطفى حجاج، والأغنية الثالثة هي “انتصارنا خطوة أولى” للنجمة اللبنانية ديانا حداد.

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وكشف الملحن مدين في تصريح خاص لـ"الدستور" عن كواليس تحضيرات الأغنيات والمشاركة في الاحتفالية، قائلا إنه فخور بمشاركته المستمرة في الاحتفالات الوطنية لجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنه يضع في أولوياته دائما أن يقدم للجمهور أغنيات دينية في المقدمة، بالإضافة إلى الأغنيات الوطنية ثم تأتي بعد ذلك الأغنيات الدرامية، مؤكدا أن كل نوعية من هذه الأغنيات لا تقل أهمية عن الأخرى.

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وتابع مدين أن الأغنيات الدينية والوطنية هي التي تظل راسخة في أذهان الجمهور على مدار السنوات وتؤرخ في تاريخ الفنان  مثلما قدم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، وحلمي بكر، وعمرو مصطفى، مشيرا إلى أن هذا السبب الذي يجعله دائما يسعى من أجل المشاركة في مثل هذه النوعية من الاحتفالات الوطنية.

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وعن كواليس تسجيل أغنية “انتصارنا خطوة أولى” للنجمة ديانا حداد قال إنها تحمست بشكل كبير للمشاركة في هذه الاحتفالية، حيث إن مصر تعتبر البلد الثاني لها وتعتبر نفسها واحدة من الشعب المصري، وقامت بتسجيل الأغنية في دبي خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن النجم تامر حسني قام بتسجيل أغنية “شهم وأصيل” في الاستوديو الخاص به والأغنية لم تستغرق وقتا طويلا في تحضيراتها، وكذلك أغنية المطرب مصطفى حجاج "مليون تحية للي قال مصر أولوية" والذي رحب بشدة بالمشاركة في هذه الاحتفالية بدون أي شروط.

مدين المحلن مدين أغنية شهم وأصيل مليون تحية للي قال مصر أولوية أغنية انتصارنا خطوة أولى احتفالية ذكرى انتصار أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي تامر حسني ديانا حداد مصطفى حجاج

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