الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتصارات أكتوبر فى ندوة بجامعة الوادى الجديد

ندوة بجامعة الوادى
ندوة بجامعة الوادى الجديد

نظّمت جامعة الوادى الجديد، اليوم، ندوة عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك  بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمبنى الإدارى للجامعة.

يأتي ذلك في إطار الخطة التى وضعتها الجامعة للاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات 73 وحرص الجامعة على نشر الوعي الوطني لدى الطلاب.

أكد د. أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية مثل هذه الندوات لتشكيل الوعي الوطني للطلاب وتكوين الهوية الوطنية وتسليط الضوء على معجزة وعزيمه وإرادة الجيش المصرى الباسل.

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نظمت جامعة الوادي الجديد ندوة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الندوات الوعي الوطني إرادة الجيش المصرى الباسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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