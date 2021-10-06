الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مركز طبي وهمي للعلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب بسوهاج

مركز طبي وهمي
مركز طبي وهمي

تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج من مداهمة مركز وهمي للعلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب والحجامة والتدليك والطاقة الحرارية.

ضم الفريق الدكتور أحمد عزت، من إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد سعد، من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

بالفحص، تبين أن المركز وهمي ويديره عامل منتحلاً صفة طبيب ويحمل شهادات لدورات في الطب التكميلي، كما تم ضبط أدوية غير مُصرح بتواجدها ومعروضة للبيع للجمهور، وكميات كبيرة من الأعشاب الطبية يستخدمها الطبيب المزيف لعلاج المرضى البسطاء، تم ضبط الطبيب المزيف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، ومصادرة المخالفات التي تم ضبطها.

من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه لن يكون هناك مكان لأي متلاعب بصحة المواطن بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أن الفرق التفتيشية ستلاحق كل المخالفين ليلًا ونهارًا، وفي كل أرجاء المحافظة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وشنت مديرية الصحة بسوهاج حملاتها على المنشآت الطبية والصيدليات المخالفة للقوانين والتى تمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.

ضبطت إدارة تفتيش الصيادلة كميات من الأدوية الفاسدة وغير المسجلة بوزارة الصحة داخل بعض الصيدليات بمركز ومدينة جرجا، كما تم ضبط مسؤلين عن إدارة الصيدليات من غير الصيادلة يتعاملون مع المواطنين كأنهم صيادلة ويصرفون روشتات طبية وأدوية فى غاية الخطورة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة تحت اشراف كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ودايزيس وهيب مدير عام إداره الصيدلة بسوهاج ومدير التفتيش الصيدلي د.إيناس مازن ود. عثمان أحمد عثمان، مدير الإدارة الصحية بجرجا.

 وكثفت الحملة جهودها على الصيدليات العامة لضبط المخالفين للتعليمات وقوانين مزوالة مهنه الصيدلة.

حماية فحص وزارة الصحة المواطنين مرضى

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وائل لطفي

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