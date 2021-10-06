رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

لا يزال يبحث طلاب وطالبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الذين نجحوا في تسجيل رغباتهم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق الإلكتروني عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بعد انتهائهم من التسجيل في الأسبوع الماضي وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وضحت آلية عمل الموقع الخاص ببوابة التنسيق بموقع الحكومة الإلكتروني والتي أشارت إلى أن قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل الشعب المختلفة سواء كانت الشعبة التجارية والصناعية والزراعية واختلاف أنظمة الدبلوم سواء كان خمس سنوات أو ثلاث سنوات يتم ترشيحهم بناء على أولوية المجاميع وترتيب الرغبة لدى الطالب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ويتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، سواء كانت «التجارة -الحقوق- الخدمة الاجتماعية..» ويكون ذلك تنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي دون الإخلال بمنظومة التنسيق .

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأماكن الشاغرة لكل من الطلاب والطالبات في تنسيق الجامعات لهذا العام تصل إلى 50 كلية و150 معهدا وبمجرد حصول الطلاب على الدرجات في نتيجة السنة النهائية للدبلوم يمكنهم الالتحاق بهم.

ويلتزم مكتب التنسيق بنسبة 10% من مقاعد الطلاب والطالبات على مستوى المعاهد والكليات المصرية من حمله الشهاده الدبلومات وذلك حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وللاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 هناك عدد من الخطوات المهمة يجب اتباعها للحصول على النتيجة بأسرع وقت وهي كالاتي: