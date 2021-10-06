رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري
لا يزال يبحث طلاب وطالبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الذين نجحوا في تسجيل رغباتهم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق الإلكتروني عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بعد انتهائهم من التسجيل في الأسبوع الماضي وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وضحت آلية عمل الموقع الخاص ببوابة التنسيق بموقع الحكومة الإلكتروني والتي أشارت إلى أن قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل الشعب المختلفة سواء كانت الشعبة التجارية والصناعية والزراعية واختلاف أنظمة الدبلوم سواء كان خمس سنوات أو ثلاث سنوات يتم ترشيحهم بناء على أولوية المجاميع وترتيب الرغبة لدى الطالب.
تنسيق الدبلومات الفنية 2021
ويتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، سواء كانت «التجارة -الحقوق- الخدمة الاجتماعية..» ويكون ذلك تنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي دون الإخلال بمنظومة التنسيق .
الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأماكن الشاغرة لكل من الطلاب والطالبات في تنسيق الجامعات لهذا العام تصل إلى 50 كلية و150 معهدا وبمجرد حصول الطلاب على الدرجات في نتيجة السنة النهائية للدبلوم يمكنهم الالتحاق بهم.
ويلتزم مكتب التنسيق بنسبة 10% من مقاعد الطلاب والطالبات على مستوى المعاهد والكليات المصرية من حمله الشهاده الدبلومات وذلك حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021
وللاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 هناك عدد من الخطوات المهمة يجب اتباعها للحصول على النتيجة بأسرع وقت وهي كالاتي:
- أولا دخول الطلاب على بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق الإلكتروني من هنا.
- ثانيا يقوم الطالب بالضغط على أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.
- ثالثا كتابة البيانات الخاصة بالطلب بصورة صحيحة والدخول عبر رابط النتيجة.
- رابعا وبعد التأكد من صحة كافة البيانات يقوم الطالب بالضغط علي كلمة اظهار النتيجة يحصل عليها على الفور كما يمكن للطالب طباعة ورقة الترشيح من خلال الأيقونة الموجودة بالصفحة أو تحميلها بصيغة الـ PDF.