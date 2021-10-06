الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3و5 سنوات صناعى وتجارى وفندقى

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات لطلاب الدبلومات التجارية والصناعية الفندقية والزراعية والمعاهد الفنية والتمريض خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق.

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 

يأتي إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وسط حالة من القلق والتوتر تسطير على طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بعد تأخر إعلان النتيجة.

 

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال الفترة المقبلة خاصة بعد مرور أكثر من 72 ساعة على إنتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم يوم الخميس الماضي الموافق 30 من شهر سبتمبر الماضي.

 

وكانت معامل الحاسب الألى في الجامعات قد فتحت أبوابها لطلاب الدبلوات الفنية لتسجيل رغباتهم من خلالها وذلك في المدة التي يسمح فيها بتسجيل الرغبات بدء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا كما أتاحت الجامعات التي لها اختبارات امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب خلال هذه المدة.

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

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تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. رابط تسجيل رغبات القبول بالجامعات

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رابط اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. إليك التفاصيل

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الكليات المتاحة للتسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية 2021

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأتاحت وزارة التعليم العالي عدد من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية للإلتحاق بها ما إن توفرت الشروط بحصول الطالب على المجموع الذي يسمح له بدخولها واجتياز اختبار القدرات الخاصة بكل كلية.

وتضم قائمة الكليات "كليات الهندسة، والتربية، والتجارة، والزراعة، والآثار، والسياحة والفنادق، والاقتصاد المنزلي.

كما يمكن الالتحاق بالمعاهد التالية: "المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس، والمعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان، وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، والمعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية والمعاهد الفنية التجارية".

 

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ولاستخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لابد من إجراء عدة خطوات يجب اتباعها على النحو التالي:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع الحكومة المصرية للتنسيق.
  • ثانيًا: اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.
  • ثالثًا: كتابة رقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة النجاح
  • أخيرًا: ستظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والكلية المرشح إليها، وفي النهاية تظهر علامة الطباعة على الشاشة يتم الضغط على طباعة والاحتفاظ بها للتقدم في الجامعة.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 موقع الحكومة المصرية بوابة الحكومة المصرية التنسيق وزارة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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