الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعلن عن تقديم 47 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

حملة تطعيم لقاح كورونا
حملة تطعيم لقاح كورونا تتواصل في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تقديم 47,154 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأربعاء، 20,320,419 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 205.46 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 واليوم  قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برسالة, معلنا نجاح دولة الإمارات في عبور أزمة كورونا مبشرا الجميع بالقول: "أبشركم، الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، حصدت دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة نتائج سياساتها الناجحة في مواجهة أزمة كورونا التي وصفت بـ"المتوازنة" من حيث مراعاة جانبي المعادلة المرتبطة بالأزمة وهما الصحة والاقتصاد.

الإمارات في المركز الأول شرق أوسطيا والثالث عالميا 

وجاءت الإمارات في المركز الأول شرق أوسطيا والثالث عالميا من حيث رضا الجمهور عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الوباء، وذلك وفقا لتقرير أصدرته "مؤسسة تولونا الدولية" لمسح المستهلكين.

إكسبو دبي 2020

إلى جانب ذلك، استضافت الإمارات خلال الأشهر الماضية العديد من المناسبات والأحداث التي نجحت من خلالها في إعادة الزخم للفعاليات العالمية والتي كان لكورونا تأثير عليها منذ ظهوره نهاية العام 2019 وذلك من خلال تنظيمها العديد من المعارض والبطولات في مقدمتها "إكسبو دبي 2020" و"أيدكس" و"نافدكس" للصناعات الدفاعية ومعرض جلفود للصناعات الغذائية والمشروبات و"طواف الإمارات" للدرجات الهوائية وغيرها من الأحداث التي تميزت بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وأعلن تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر مؤخرا أن دولة الإمارات تبوأت المراتب الأولى عربيا والثانية عالميا في مؤشر الاستجابة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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