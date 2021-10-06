الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبوهشيمة رئيسًا للجنة الشباب بمجلس الشيوخ وأحمد دياب وشريف الجابرى وكيلين

النائب أحمد أبو هشيمة
النائب أحمد أبو هشيمة

فاز النائب أحمد أبوهشيمة، برئاسة لجنة الشباب، وفاز كل من النائبين شريف فرج الجابرى، والنائب أحمد دياب، بمنصب وكيلى اللجنة، بينما فاز على مقعد أمانة السر النائب محمد عمارة.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وفي سياق متصل، أكّدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية، حيث نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:" تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

النائب أحمد أبو هشيمة أحمد أبو هشيمة أحمد دياب شريف فرج الجابرى مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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