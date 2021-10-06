الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات من قريتين بالمنيا

رفع مخلفات في حملات
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا شن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية من القرى، ورفعت اليوم 40 طن مخلفات من قري صفط الخماروتلة وتوابعهما ونقلها للظهير الصحراوي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأمراض والأوبئة.

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وقال محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، إنه تم رفع 20 طن من المخلفات والقمامة من الطريق العام على ترعه سرى باشا بصفط الخمار، رفع المخلفات من الوحدة الصحية بالقرية وتفريغ الصناديق ورفع نقاط التجمع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي ، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة. 

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وأضاف  محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، أن قسم البيئة بالقرية يبدأ عمله منذ الساعات الأولي من الصباح ويواصل العمل على مدار اليوم من خلال الورديات المختلفة حيث تمكن من رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة خلال عدد من حملات النظافة المكثفة بنطاق القرية والتوابع.

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من جانبه أكد اللواء اركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لأعمال الادارات بالوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا والوحدات القروية لرفع كفاءة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان نفذت عدد من حملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد والتصدي للتعديات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي.

 

 

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات بالقري حملات نظافة مكثفة السفير محمد حيدر اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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