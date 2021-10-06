الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى الحميات

افتتاح أعمال تطوير
افتتاح أعمال تطوير مستشفى الحميات

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وشملت تجهيز وحدة رعاية مركزة بقيمة 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية وبالتعاون مع المجتمع المدني، وبقوة 12 سرير لخدمة مرضى الكوفيد.

بالإضافة إلى تزويد المستشفى بـ"جهاز الأشعة المقطعية C . T" بتكلفة 4 ملايين و٣٠٠ ألف جنيه. 

يأتي ذلك في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

حضر الافتتاح؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفي الحميات بالإسكندرية، والأستاذ رجب النقيدي رئيس حي وسط.

وأكد الشريف أنه في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية بها، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.

وأشاد المحافظ بجميع أعمال التطوير التي تمت بمستشفى الحميات بالإسكندرية. 

ووجه الشكر إلي جميع العاملين وحثهم علي بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذي يتراضاه المرضي والمواطنين. 

كما قدم الشكر  إلي المجتمع المدني لدورهم في دعم ورفع كفاءة المستشفى، مؤكدا على الدور المهم للمجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذي يصب في صالح المواطن السكندري.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بالمستشفى؛ شملت تجهيز وحدة رعاية مركزة بقوة 12 سرير لخدمة مرضى الكوفيد، وتم تزويدها بشبكة غازات جديدة، وتحتوي العناية على؛ ( عدد 12 سرير كهربي. عدد 12 مونيتور. عدد 6 جهاز تنفس صناعي. عدد 2 كراش كار مزودة بجهاز صدمات. 1 ثلاجة. 1 مونيتور مركزي. 10 سرنجة محاليل. 2 مضخة محاليل.)، بالإضافة إلى تزويد المستشفى ب "جهاز الأشعة المقطعية C . T  به أحدث سوفت وير. والجهاز يتميز بالسرعة والدقة في التشخيص ومخصص لفحص جميع الحالات.

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الإسكندرية أعمال التطوير مستشفى حميات الاسكندرية تجهيز وحدة رعاية مركزة جهاز الأشعة المقطعية

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وائل لطفي

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