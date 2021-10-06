الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لرحلات الشتاء.. أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها

أسوان
أسوان

هناك العديد من المقاصد السياحية الداخلية مناسبة للغاية لقضاء أيام ممتعة بها خلال فصل الشتاء، حيث أنها تتمتع بأجواء الطقس المعتدلة، وتحتوى على العديد من المعالم السياحية التي تعد مقصدًا هامًا وأساسيًا للسائحين خلال زيارتهم مصر، وتعد محافظة أسوان أحد أهم المقاصد السياحية الشتوية.

لذا نرصد في السطور التالية أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في أسوان خلال أيام الشتاء ومن أبرزها مايلي:

معبدي أبو سمبل 

يعتبر معبدي أبو سمبل من أهم معالم السياحة في أسوان، وقد شيد هذه المعابد الملك رمسيس الثاني في عام 1244 قبل الميلاد، المعبد الكبير مخصص له.

معبد فيلة بجزيرة أجليكا 

يعد معبد فيلة من أجمل وأهم معالم السياحة في أسوان،  يرجع تاريخ بناء المعبد إلى القرن الثالث ق.م لعبادة الاله ايزيس.

معبد كوم امبو 

بني معبد كوم امبو على ضفاف نهر النيل، لعبادة الآلهة حورس الأكبر وسوبك، ويوجد به الكثير من الرسومات والنقوش بديعة، والكثير من المقدسات التي تبرز مدى ترابط وتقديس تلك الآلهة.

جزيرة الفنتين

من أبرز المعالم السياحية في أسوان  جزيرة الفنتين، كما أنها تحظى بأهمية تاريخية واستراتيجية حيث كانت أهم الحصون الحدودية للبلاد، وكونها كانت همزة الوصل بين مصر وجارتها في السودان، ومركزٍ تجاريٍ هام.

معبد خنوم 

قد شيد في عصر الملك تحتمس الثالث، يقع  معبد خنوم  في موقع  مثيرًاً للاهتمام حيث أنه  يقع على ارتفاع حوالي تسعة أمتارٍ تحت مستوى الأرض في جزيرة الفنتين، وتشير السجلات إلى أنه تم تشييده فوق معبدٍ سابق.

معبد كلابشة

 بني معبد   كلابشة في أوائل العصر الروماني في عام 30 قبل الميلاد في العصر البطلمي، ذات تصميم مميز، لعبادة الاله ماندوليس، إله الشمس النوبي،يعد معبد كلابشة من أهم المعبد المصرية النوبية، ومن أهم معالم السياحة في آسوان.

جزيرة النباتات

تعتبر من أروع الأماكن الترفيهية في أسوان، وهي بمثابة محميةٌ طبيعيةٌ مقامةٌ على مساحة 17 فدان مقسمة إلى سبعة مناطق نباتية مختلفة، ويوجد بها عدد كبير من النباتات النادرة.

الأسواق
يمكنك زيارة أيضًا الأسواق السياحية التي تشتهر فيها بيع المشغولات اليدوية والزخارف الفرعونية المصنوعة، وأيضا محال العطارة وبيع الكركديه والسودانى والحنة والملوحة وغيرها من الأشياء التى تشتهر بها محافظة أسوان.

أيام ونستقبل الشتاء يفضل الكثير قضاء العطلة الخاصه بيهم في فصل الشتاء فصل الشتاء محافظة أسوان مقاصد السياحية خلال فصل الشتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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