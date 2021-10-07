الطريقة الشهاوية البرهامية تهنئ الشعب المصري بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

هنأت الطريقة البرهامية الشهاوية، برئاسة السيد رامى الشهاوى، الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت الطريقة فى بيان أصدرته صباح اليوم بهذه المناسبة العطرة، إن حرب السادس من أكتوبر 1973 أعادت لمصر العزة والكرامة والأرض المغتصبة، ودحر خلالها الجيش المصرى العظيم، أحلام العدو الإسرائيلي.

ووجهت الطريقة البرهامية الشهاوية، التحية لأبطال الحرب الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن والانتماء والتضحية،و لأرواح شهداء انتصارات أكتوبر الذين قدموا أسمى ما لديهم لنصرة مصر، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقدمت الطريقة البرهامية الشهاوية، التحية لرجال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية الذين نجحوا فى حماية الوطن من مخاطر الأعداء والإرهاب.

وبعث السيد رامي الشهاوي، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، ببرقيات تهنئة بالذكرى الخالدة، للرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد خلال البرقيات على الدور البطولي الذي قدمته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وثمن "الشهاوى"، بإنجازات القيادة السياسية، والمشروعات القومية التنموية التى ترعاها الدولة المصرية، والتى يأتى على رأسها تنمية الريف المصرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدا بجهود القوات المسلحة على مر التاريخ سواء فى حماية مصر من العدو الصهيونى الغاشم، ومواجهة محاولات جماعات الشر والدم لإسقاط البلاد فى فخ المؤامرات.