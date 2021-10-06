حكم الشرع في التظاهر بالفقر للحصول على الأموال

من الأسئلة التي تفاعل معها المتابعين والمشاهدين للبث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول: لدى جار أعرف ظروفه المادية جيدًا وأنه مرتاح، ولكن يتظاهر بالفقر حتى يحصل على الأموال، فهل عليّ ذنب أني أعرف ولكن لا أتحدث؟

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أحوال الناس غالبا لا يعرفها إلا أصحابها، وعندما أحكم على بيت آخر سوف أحكم على الظاهر وليس الباطن، قد يكون بالفعل هذا الشخص عنده ظرف لكنها خفية، وممكن ملابسه جيدة ويعيش عيشة كريمة، ولكن عنده دين ولم يستطيع سداده، وطالما طلب المساعدة بصدق، ومعروف عنه الصدق وليس مدلسا وليس منافقا، فندع هذا الشخص يرزقه الله، وطالما هناك أسرة مختلفة فلا يجوز الحكم بالظاهر، ومادام سأل الناس فقد يكون عنده عذر.

وأضاف أمين الفتوى أن احتياجات الناس تختلف من شخص لآخر، وليس عليها ذنب في ذلك، لأنها ربما تجهل أمور مخفية عليها، فلنترك الناس يرزق بعضهم من بعض.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.