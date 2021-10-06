الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجزار» و«التراس» يبحثان آليات توفير مستلزمات مشروعات «حياة كريمة»

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض موقف توفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية.

وأضاف الوزير، أن المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، عرض أحد الحلول اللامركزية غير التقليدية، لمعالجة الصرف الصحي، باستخدام إحدى تقنيات المعالجة، وتصلح للتنفيذ فى التجمعات السكانية الصغيرة بالمناطق الريفية، وتوفر فى استهلاك الطاقة، وتم الاتفاق على تنفيذها بشكل تجريبي بإحدى المناطق الريفية، وتقييم التجربة للتأكد من صلاحيتها للتطبيق.

من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين تكنولوجيا تصميم وتصنيع  معدات محطات المعالجة والطلمبات بجميع أنواعها، مشددا على أهمية تضافر جميع الجهود لتشجيع المنتج المحلي ودعمه، والاعتماد عليه بصفة أساسية في جميع المشروعات التنموية بالدولة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة المخطط من إنتاج الطلمبات محليا من ٥٠ إلى ٣٠٠ طلمبة شهريا، وقد نجحت الهيئة فى تعميق التصنيع المحلي للطلمبات، من خلال تجهيز خط إنتاج وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع، ظهير صناعى للدولة وجهاتها المتعددة فى توفير مستلزمات المشروعات، وتتعاون الهيئة مع شركات أجنبية متخصصة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ورفع جودة وكفاءة المنتجات المصرية، لتكون منافسة لمثيلاتها المستوردة فى الجودة والسعر.

وأضاف الفريق عبدالمنعم التراس، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود الهيئة العربية للتصنيع في توفير مستلزمات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومجهوداتها لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال محطات الصرف الصحي، وزيادة المكون المحلي للمعدات الكهروميكانيكية لمحطات معالجة المياه، بما يسهم في توفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات المعالجة، وتوطين هذه الصناعة وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية.

كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع، دور الهيئة في حل مشكلة الصرف الصحي بالقري والنجوع والتجمعات السكنية الريفية، لافتا إلي جهود الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا مكونات محطات المياه بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية  المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية علي هذه التكنولوجيا الحديثة وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اجتماع الفريق عبد المنعم التراس استعراض موقف توفير المهمات والمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري

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وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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