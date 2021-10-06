بعد الموافقة على تشكيل اللجان.. أبوشقة يرفع جلسة مجلس الشيوخ ساعتين

رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ، لهذا اليوم.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة أعضاء المجلس على التشكيل النهائي لقوائم اللجان النوعية بالمجلس والتى على أساسها ستجري انتخابات اللجان النوعية، كما لم يعترض أي نائب على القوائم النهائية للجان النوعية ولم يقدم أي نائب أي اقتراحات لهذا الأمر.

ومنح رئيس الجلسة المذيع الداخلي للجلسة الكلمة لتلاوة كافة الاشتراطات والقواعد التي ستجرى على أثراها العملية الانتخابية بداية من تشكيل اللجنة المشرفة لرئاسة اللجان واللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية والعملية الانتخابية ذاتها، وكذلك عملية الفرز للأصوات ومن ثم إعلان النتيجة وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.

وقال أبوشقة بعدها ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الواحدة والنصف من ظهر هذا اليوم للإعلان نتائج الانتخابات الخاصة بهيئة مكاتب اللجان.