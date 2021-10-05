الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط فتاة من الطابق الـ16 في ظروف غامضة شرق الإسكندرية

سقوط فتاة
سقوط فتاة

شهدت منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية سقوط فتاة في العقد الرابع من الطابق الـ16 بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، في ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من من قسم شرطة أول المنتزه يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق السادس عشر، بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم شرطة أول المنتزه. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول المنتزه رفقة سيارة الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتاه تبلغ 30 سنة، مسجاه علي الارض بوسط الطريق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة.

وجاري معرفة أسباب وقوع الحادث وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.

الحماية المدنية النيابة سقوط سيارة الإسعاف الطابق السادس طلب تحريات

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وائل لطفي

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