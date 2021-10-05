«التعاون الإسلامي» تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

أعرب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، اليوم الثلاثاء، عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان ارتكابه، وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تدابير القضاء على الإرهاب الدولي"، التي ألقاها المندوب الدائم للسعودية.

وأكد المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الكامل للجنة طوال فترة عملها، واحترامها لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، والترحيب بكافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية.

وفي سياق أخر، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، استهداف الحوثيين، أحد الأحياء السكنية في محافظة أحد المسارحة بالمملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، والذي أسفر عن تضرر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة.

كما أدان الأمين العام، أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، المحاولة الفاشلة للحوثيين، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

ودعا العثيمين، مجددًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا جرائم حرب.

وأعرب العثيمين، عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الحوثيين، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.