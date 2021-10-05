«حديث المنتصرين».. قادة حرب أكتوبر يروون شهاداتهم عن ساعات الحسم

رغم مرور ٤٨ عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، التى ما زالت أوراقها تبوح بأسرار تنطلق مِن شفاه مَن حضروا تلك الأيام، فإن أول شهادة لقادة الحرب تبقى من أهم الشهادات التى ذكرت عن هذه المعركة الخالدة.

وفيها تحدث القادة الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور فى التاريخ العسكرى عن عظمة العقلية العسكرية المصرية التى استطاعت أن تتحدى كل الصعاب، بل برعت فى استنباط أساليب وطرق عسكرية جديدة أذهلت العدو فى المعركة.

وقد نشرت مجلة الهلال، فى الذكرى السنوية الأولى للحرب، عام ١٩٧٤، عدة شهادات نُعيد تذكير القراء بها.

رغم مرور ٤٨ عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، التى ما زالت أوراقها تبوح بأسرار تنطلق مِن شفاه مَن حضروا تلك الأيام، فإن أول شهادة لقادة الحرب تبقى من أهم الشهادات التى ذكرت عن هذه المعركة الخالدة.

وفيها تحدث القادة الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور فى التاريخ العسكرى عن عظمة العقلية العسكرية المصرية التى استطاعت أن تتحدى كل الصعاب، بل برعت فى استنباط أساليب وطرق عسكرية جديدة أذهلت العدو فى المعركة.

وقد نشرت مجلة الهلال، فى الذكرى السنوية الأولى للحرب، عام ١٩٧٤، عدة شهادات نُعيد تذكير القراء بها.

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