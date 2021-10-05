«كارت ميموري» يقود «سباك الساحل» للسجن المشدد 15 سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سباك، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بقتل صديق شقيقته خلال مشادة كلامية تطورت لمشاجرة؛ بسبب "كارت ميموري" يحتوي على صور غير لائقة.

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم «ع.خ.ع»، 24 عامًا، سباك، بقتل المجني عليه «غ.ع» عمدًا مع غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه على إثر مشادة فيما بينهما استل سلاح أبيض «سكين»، وعاجلة بثلاث طعنات استقرت الأولى بعنقه والأخيرتين ببطنه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتبين أنه المتهم قتل المجني عليه لمساومة الأخير له على الزواج من شقيقته، من خلال حيازته ذاكرة إلكترونية تحتوي على مقاطع فيلمية وصور فاضحة خاصة بشقيقه المتهم عارية الجسد.

وأقر المتهم بالتحقيقات بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» بطعنة واحدة استقرت في عنقه والتي أودت بحياته وأنه حال قيام المجني عليه بعرض صور ومقاطع فيلمية مخلة لشقيقة المتهم عارية الجسد من على ذاكرة إلكترونية، فقام المتهم بمحاولة الحصول على الذاكرة فاعتدى عليه الضحية، ما دفع المتهم لأن يستل سلاح أبيض «سكين»، وسدد له عدة طعنات أحدها استقرت في عنقه.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.