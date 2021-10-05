الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستبعاد فني تنظيم لإرساله بيانات غير صحيحة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، باستبعاد فني تنظيم بأحد المراكز، من أعمال التنظيم وأية أعمال مالية أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وذلك في ضوء مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بشأن تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمتضمن وجود تلاعب ومخالفة قانونية حيال بيانات أحد المتغيرات المكانية بإحدى القرى.

حيث تضمنت مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية الإشارة إلى قيام المختصين بالوحدة المحلية بإرسال بيانات غير صحيحة تخص مبنى آخر، على اعتبار أن المتغير قانوني والذي ثبت من خلال معاينة وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه مخالف ووضعه غير قانوني.

حيث قام فني التنظيم بإخفاء البيانات الصحيحة وتدوين بيانات مخالفة للواقع في محرر رسمي، وعليه تقرر إحالة الموضوع للنيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع تكليف الوحدة المحلية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير غير القانوني، وذلك تحت متابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وفل سياق آخر.. قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إحالة مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية،للتحقيق فيما تضمنته من وجود مخالفة وتلاعب في قيمة تحصيل رسوم جدية تصالح لأحد الطلبات المقدمة من أحد المواطنين، للإدارة الهندسية بأحد المراكز،مع إعفاء مدير الإدارة من منصبه وتوجيه رئيس المدينة بتكليف المذكور بالعمل في وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهله ودرجته.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة بفحص الشكوى الخاصة بوجود تلاعب في أحد ملفات التصالح المقدمة من أحد المواطنين بالإدارة الهندسية، تضمنت الإشارة إلى إعفاء مقدم الطلب من سداد الحد الأقصى لجدية التصالح لمنزل يملكه، بالإضافة إلى الموافقة على توصيل المرافق لأحد العقارات رغم وجود مخالفات بالمبنى.

بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم النيابة العامة ديوان عام المحافظة القانونية المتغيرات المكانية

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