الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحكمة العليا السودانية تبطل قرار لجنة إزالة التمكين بفصل قضاة

المحكمة العليا السودانية،
المحكمة العليا السودانية،

أعلنت المحكمة العليا السودانية، اليوم الثلاثاء، إبطال قرار لجنة إزالة التمكين بفصل قضاة. 

وذكرت صحيفة السوداني السودانية، أن المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، أبطلت القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مُواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وفقاً للطلبات المقدمة لدائرة الطعن من المفصولين، لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته، ووجّهت المحكمة السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم.

وقررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في الفترة الماضية فصل 17 قاضيًا عن الخدمة، من ضمنهم أعضاء بلجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية و192 موظفاً بالسلطة.

وسبق وأن فصلت لجنة إزالة التمكين 56 قاضيًا في شهر مايو الماضي و150 قاضيًا في أغسطس من 2020.

إزالة تبطل التمكين قضاة العلي السودانية

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