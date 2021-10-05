«آثار كفر الشيخ» تطالب بتطوير الأماكن الأثرية بمطوبس ضمن حياة كريمة

أشاد ياسر الكردي، مدير منطقة أثار فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأعمال التطوير التي تجري على قدم وساق في مركز مطوبس والتي من شأنها أن تغير الوجه الحضاري لهذا المركز العريق وتعيده لرونقه وتنفض عنه غبار الإهمال الذي استمر لسنوات وإحداث تنمية كبيرة في كافة النواحي هناك.

وطالب الكردي، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن يتم إدراج الأماكن الأثرية بالمركز ضمن المبادرة وأن ينالها حظها من التطوير وعلى رأسهم منزل زعيم الأمة سعد زغلول الكائن في قرية إبيانة، وأيضا قبة ومأذنة مسجد سيدي عبد الوهاب، وكذلك قناطر ادفينا والحدائق الملكية المتواجدة في محيطها، إذ أن تلك الأماكن مهملة للغاية منذ سنوات وهو ما عرضها لخطر السقوط تارة وخطر الاندثار تارة أخرى، لذلك فنحن نتمنى أن يتم الاهتمام الأماكن الأثرية بمركز مطوبس وجعلها جزءا من أعمال التطوير التي تتم هناك.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت بالفعل في تغيير الحياة في مركز مطوبس والذي يعيش فيه ما يقرب من 350 ألف نسمة أي 10% من سكان المحافظة ، ويشمل التطوير كافة القطاعات المختلفة والتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والطرق والكهرباء ، وذلك بتكلفة وصلت إلي 6 مليارات جنيها.

وأكد المحافظ، أن تلك المبادرة تقضي على الهجرة غير الشرعية والتي كان المركز يعد أشهر معاقلها في السابق، ولكن بتطوير المنطقة اختلف الوضع تماما بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمتابعته شخصيا.

يذكر أن، مشاريع مبادرة "حياة كريمة" بمختلف القطاعات والتي تجري قري مركز مطوبس والبالغ عددهم 585 مشروعا هي كالأتي: 47 مشروع بقطاع الصرف الصحي ، و 21 مشروع في مياه الشرب، و24 مشروع في قطاع الصحة، و85 مشروع في التربية والتعليم، و21 مشروع في الشباب والرياضة، و19 في الغاز الطبيعي، و15 مشروع في الاتصالات، و144 مشروع في الطرق، وكذلك 90 مشروع في قطاع الكهرباء والإنارة العامة، و12 مشروعا تنمويا.

وأيضا 9 مشروعات في قطاع البيئة، و24 مشروعا بقطاع الأزهر، و7 مشروعات بقطاع الإسعاف، و19 مشروعا في قطاع الحماية المدنية، و5 مشروعات في المجمعات الزراعية والبيطرية، و14 مشروعا في قطاع الكباري، و5 مشروعات مجمعات خدمية، و12 مشروع في الري والموارد المائية، و12 مشروع في قطاع تدعيم الوحدات.