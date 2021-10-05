الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تعلن حصاد مؤتمر «راهبات القديس يوسف دي ليون»

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

تحت شعار "مغامرة حب على خطى يوسف"، أقيم مؤتمر راهبات القديس يوسف- دي ليون، في الفترة من الثلاثين من سبتمبر الماضي، وحتى الثاني من الشهر الجاري، وذلك بنادي دي لاسال، حيث يهدف المؤتمر إلى التعمق والسير على خطى يوسف في عالم اليوم، بمشاركة الأخت لوريس إسحق، الرئيسة الإقليمية لراهبات القديس يوسف- دي ليون، وبعض أعضاء الرهبنة من الأخوات الراهبات، وعدد من المشاركين من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تضمن المؤتمر عدة لقاءات حول هذا السياق، ومنها لقاء غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بعنوان "يوسف يعطينا الأبوة الحقيقية، ولقاء صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بعنوان "فضيلة الخفاء على مثال يوسف"، بالإضافة إلى محاضرة مع الأب يوسف عبد النور اليسوعي بعنوان "الاختيار".

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تضمن المؤتمر أيضًا لقاء مع الأخت ريموندا سعادة من لبنان، التي تحدثت عن "القداسة على خطى يوسف"، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، وأوقات الصلاة والمشاركة.

الجدير بالذكر أن الأخت لوريس إسحق كانت قد بدأت المؤتمر بكلمة افتتاحية، كما اختتمت المؤتمر أيضًا بكلمة، قدمت فيها الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المؤتمر من الأخوات الراهبات، والعلمانيين، كما قدمت الشكر أيضًا للشباب لحضورهم ومشاركتهم.

البطريرك إبراهيم إسحق الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق إبراهيم إسحق البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

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