الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة تحدد أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالجيزة

تطعيم طلاب الجامعات
تطعيم طلاب الجامعات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بمحافظة الجيزة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح متوفر فى مركز شباب السلام، مركز شباب وراق العرب، مركز شباب البدرشين، مركز شباب العياط، مركز شباب السادس، مركز شباب ميت عقبة، مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب نكلا.

وأوضحت أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا التى تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وناشدت وزيرة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة) بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، ودون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن لجميع طلاب الجامعات التوجه إلى أقرب مركز من ضمن الـ270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، وذلك دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، موضحًا أنه يتم التسجيل وتلقي اللقاح على الفور بتلك المراكز.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جارٍ الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.
 

تطعيم طلاب الجامعات
تطعيم طلاب الجامعات
الصحة لقاح فيروس كورونا طلاب الجامعات المعاهد العليا مركز شباب

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