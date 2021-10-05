«طيران الإمارات» توقع على قرض بـ750 مليون دولار مدعوم بمبيعات

قال بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن طيران الإمارات وقعت تسهيلًا تمويليًا على شريحتين لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار مع البنك.

وقال البنك، إن هذه الصفقة الهامة لا تزال بأسعار تنافسية وتمثل أول صفقة لطيران الإمارات كهيكل تمويل مدعوم بمبيعات، وتهدف إلى تنويع مصادر السيولة لديها.

وأعلنت المنظمة الدولية للنقل الجوي (اياتا)، الإثنين، أن شركات الطيران ستتكبد حسب تقديراتها خسارة عالمية تراكمية قدرها 51.8 مليار دولار هذا العام 2021، بسبب وباء كوفيد-19، وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022، لكن بخسارة أقل تقدر ب11,6 مليار.

وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة الاجتماع السنوي للأياتا في بوسطن بالولايات المتحدة، أكثر تشاؤما من تلك التي صدرت في أبريل عندما توقعت المنظمة خسارة قدرها 47,7 مليار هذا العام. ورفعت المنظمة الخسائر التي تكبدتها الشركات في 2020 إلى 137,7 مليارا في مقابل 126,4 مليارا سابقا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.