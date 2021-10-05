ضبط سيدة تُدير منزلها للاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط سيدة تدير منزلها للاتجار في المواد المخدرة، وترويج مخدر الشابو على الطلاب والأطفال الصغار.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المواد المخدرة بمديرية أمن سوهاج، تفيد بقيام إحدى السيدات بالاتجار في المواد المخدرة وبيعها للأطفال وطلاب المدارس، وتردد العديد من الشباب على مسكنها للحصول على المواد المخدرة، دائرة قسم أول.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المذكورة، وإلقاء القبض على المتهمة "صباح. ا. ع" 61 عامًا، دون عمل، وتقيم دائرة قسم أول.

بتفتيش منزلها عُثر على 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، يزنوا نحو 30 جرامًا، وعدد 2 لفافة لمادة الشابو المخدر، يزنوا نحو 10 جرامات، وعدد 4 لفافة لمادة "الهيروين" المخدر يزنوا نحو 8 جرامات، ومبلغ مالي قدره 800 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها، للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.